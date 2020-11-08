شكرا لقرائتكم أشرف صبحى يطلق غدا شعلة الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة غدا الاثنين، شعلة الاولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية، الذى تنظمه الوزارة ممثلة فى الادارة المركزية لبرامج التنمية الرياضية خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، ويشارك فى الاولمبياد محافظات" أسوان - الوادى الجديد- شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر - مرسى مطروح" حيث من المقرر أن تبدأ المرحلة التمهيدية منتصف الشهر الحالى فى حين يكون اللقاء الختامى منتصف ديسمبر بمدينة شرم الشيخ.

يأتى تنفيذ الاولمبياد فى إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ الأهداف القومية من خلال تقديم البرامج والانشطة الرياضية، وأيضا تقديم الخدمات الرياضية لجميع فئات المجتمع النصرى وخاصة فى المحافظات الحدودية لما يسهم فى نشر السلوكيات الإيجابية للنشء والشباب، وينفذ الاولمبياد بمشاركة ألعاب " كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد وتنس الطاولة والكاراتيه وكرة القدم الشاطئية وألعاب القوى .

فيما شهد وزير الشباب والرياضة، ظهر اليوم، فعاليات مهرجان القفز بالمظلات فوق سطح الأهرامات، والذى يقام تحت شعار "اقفز كالفرعون" فى نسخته الثالثة والذى تنظمه الإدارة العامة للسياحة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة تحت إشراف الاتحاد المصرى للمظلات والرياضات الجوية .

Advertisements

وشارك بمهرجان jump like a Pharaoh Vol 3 , " اقفز كالفرعون " فى نسخته الثالثة 120 مشاركاً يمثلون دول مصر، أمريكا، البرازيل، فرنسا، إنجلترا، بلجيكا، هولندا، سويسرا، كورواتيا، روسيا، ايطاليا، المانيا، الامارات، الكويت، المغرب، كندا، السعودية، الصين، وتمت القفزة من الطائرة C 130 ومن ارتفاع 15000 قدم، فوق سطح أهرامات الجيزة.

وخلال المهرجان أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن مهرجان اقفز كالفرعون من أهم الأحداث الرياضية السياحية التى تحرص وزارة الشباب والرياضة على إقامتها بصفة مستمرة، لما لها من أهمية رياضية وسياحية كبيرة، وأهمها دعم السياحة الرياضية وابراز معالم مصر الأثرية والسياحية وهو ما ظهر من خلال مشاركة 120 لاعبا من مختلف دول العالم، موضحاً أنهم بمثابة سفراء لمصر يتناقلون صورة مصر الرياضية والسياحية إلى دولهم فى رسالة سلام من مصر أرض الحضارات إلى جميع أنحاء العالم، موجها الدعوة لشعوب العالم لزيارة مصر فى ظل حالة الأمن والسلام التى تشهدها الدولة المصرية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن أجندة وزارة الشباب والرياضة تتضمن إقامة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى فى مختلف المواقع السياحية والأثرية المصرية.