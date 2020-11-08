شكرا لقرائتكم محمد صبحى يطالب اتحاد الكرة بسرعة إجراءات حصوله على مستحقاته من الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طلب محمد صبحى حارس مرمى الداخلية والاسماعيلى الأسبق، من مسئولو اتحاد الكرة سرعة إنهاء إجراءات الحصول على مستحقاته من ناديه السابق الاسماعيلى والبالغة مليونى و150 الف جنيها قيمة مستحقاته خلال فترة لعبه فى صفوف الدراويش .

وحصل حارس الدراويش السابق على وعود متكررة بالحصول على مستحقاته، ولكن تنتهى الأمور لنقطة الصفر مما جعله يتقدم بشكوى للجنة شئون اللاعبين للحصول على حقوقه وخلال الشهور الماضية تدخل اكثر من عضو باللجنة الخماسية ووعدت إدارة الاسماعيلى بحل المشكلة وديا دون جدوى .

ورحل محمد صبحى (37 عاما ) عن الاسماعيلى منذ عدة مواسم، وانتقل لسموحة ومصر المقاصة وأخيراً الداخلية التى انتهى عقده معه هذا الموسم ويدرس عدد من العروض حاليا بالممتاز .

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ويمتلك صبحى فى رصيده الكروى بطولتين من كأس الأمم الأفريقية مع منتخب الفراعنة، وبطولة افريقيا للشباب والمشاركة فى بطولة العالم بالارجنتين 2001 مع شوقى غريب وحصل على الميدالية البرونزية بالمونديال .

ورحب سعفان الصغير مدرب حراس مرمى النادى الاسماعيلى بعودة محمد صبحى حارس الدراويش السابق إلى القلعة الصفراء فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن محمد صبحى ابن النادى وكابتن النادى، والمشكلة إدارية بين صبحى والإدارة وليست مشكلة فنية إطلاقاً، بسبب المستحقات لأنه حصل اختلاف فى وجهات النظر فى وقت سابق ولم تحل المشكلة، ولكن صبحى حارس مرمى موهوب وأتمنى أن يكون هناك جلسة بينه وبين ابراهيم عثمان.