بعد الكلاسيكو..فليك يود استمرار دافيد ألابا مع بايرن ميونخ

أكد المدير الفني لنادي بايرن ميونخ الألماني، هانزي فليك، رغبته في بقاء اللاعب ديفيد ألابا في النادي البافاري.

وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني (زد دي إف)، قال فليك بعد فوز فريقه في القمة التي جمعته مع بوروسيا دورتموند أمس السبت عن ألابا:” لقد تدرب هنا وظل هنا لفترة طويلة وهو صاحب أداء متميز، ولهذا السبب فسيكون شيئًا جيدًا أن يواصل اللعب في بايرن ميونخ“.

وأعرب فليك عن أمله في تلقي إشارة إيجابية من ألابا 28/ عامًا/ وقال:” هو يجلس الآن بمفرده على مقعد القيادة وعليه أن يحدد كيف يرى مستقبله”.

Advertisements

وفي سياق متصل، كان كارل هاينز رومينيجه، المدير التنفيذي للنادي البافاري، قد لفت بعد فشل مفاوضات التعاقد مع ألابا إلى وجود باب خلفي لا يزال مفتوحًا، حيث قال في تصريحات لمحطة (سكاي):” إذا أراد ديفيد أن يبقى في بايرن، وهو ما لا أستبعده تمامًا على الأقل، فلابد من التفكير لإيجاد طريقة تحفظ ماء الوجه للجانبين، والباب لا يزال مواربًا”.

وقد برهن النمساوي أمس عمليًا على أهميته للفريق البافاري، عندما تمكن من إحراز هدف التعادل لبايرن من ضربة حرة قبل وقت قليل من إنتهاء الشوط الأول، وقد علق زميله وقائد الفريق الحارس مانويل نوير على الهدف قائلًا:” هدف ديفيد ألابا قبل وقت قليل من إنتهاء الشوط الأول كان مهما، فلقد تمكنا من استعادة أنفاسنا بشعور هادئ”.

أقرأ ايضًا