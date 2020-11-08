الميركاتو القطري | الجزائري يوسف بلايلي يتمم انضمامه لنادي قطر

أعلن اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، المتوج مع منتخب بلاده بكأس أمم أفريقيا 2019 بمصر، مساء السبت، انضمامه لنادي قطر القطري.
ونشر بلايلي، في حسابه على تطبيق “انستجرام” صورًا له بقميص نادي قطر، يظهر في إحداها وهو بصدد التوقيع على العقد الذي يربطه بناديه الجديد.
وانفصل بلايلي، البالغ من العمر 28 عامًا، عن نادي الأهلي السعودي قبل أسابيع بسبب خلافات بين الطرفين.
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