الميركاتو المغربي | شباب المحمدية يُبرم صفقته الـ 11 من ليجانيس الإسباني

عزز الصاعد حديثًا إلى دوري الأضواء والشهرة في المغرب “شباب المحمدية” صفوفه بالمدافع الدولي المغربي “أيمن موريد” قادمًا من ليجانيس الاسباني بنظام الإعارة لنهاية الموسم 2020-21، ليكون الصفقة الـ 11 التي يُبرمها النادي في الميركاتو الصيفي 2020.

وشهدت عودة نادي شباب المحمدية برئاسة رجل الأعمال “هشام آيت منا” ضجة كبيرة في الاوساط الكروية المغربية نظراً لقيام النادي العائد حديثاً لقسم الصفوة بسلسلة من التعاقدات المثيرة للاهتمام.

وتعاقد هشام آيت منا مع كل من “مروان دا كوستا و محمد المرابيط و نجم الترجي التونسي عبد الرحمن مزيان و عبد الله غراف و عبد المنعم بوطويل وخالد حشادي و بدر الدين بنعشور و مروان سيلا و أيوب بوشتا و اشرف غريب من نادي ملقة الاسباني

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من هو أيمن موريد؟

أيمن موريد هو لاعب مغربي، ولد يوم 7 مايو 2000، يلعب كقلب دفاع كما يمكنه المشاركة كلاعب خط وسط إرتكاز، وهو لاعب دولي مغربي في منتخب دون 23 عامًا. ويلعب موريد بالقدم اليمنى وتدير أعماله شركة “Infinite Talents Empire “، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي ليجانيس عام 2018.

فشل موريد في إثبات نفسه في صفوف الفريق الرديف لنادي ليجانيس منذ الانتقال إليه صيف 2018 قادماً من “أكاديمية محمد السادس لكرة القدم” الكائن مقرها في مدينة سلا المغربية، ولازال يرتبط اللاعب بعقد يمتد لغاية يوليو 2024 مع الفريق الاسباني، ويأمل أن تكون فترة إعارته مع شباب المحمدية فرصة للعودة إلى إسبانيا لأخذ فرصة حقيقية.