بث مباشر | مشاهدة مباراة الوحدة والوصل في الدوري الإماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر مباراة “الوحدة والوصل” في إحدى مباريات اليوم الاحد 8-11-2020 ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

تنقل مباراة “الوحدة والوصل” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “علي سعيد الكعبي”، كما تنقل على قناة دبي الریاضية 1 HD بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الامارات، وتقام على استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

يتطلع فريق الوحدة إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي اليوم عندما يواجه الوصل، بعدما فاز في الجولة الماضية على “خورفكان” بهدفين مقابل هدف واحد.

ويتواجد الوحدة في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 7 نقاط، حيث فاز في مباراتين وخسر واحدة وتعادل في مثلها، وسجل لاعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 4 أهداف.

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في المقابل لن يتنازل الضيف “الوصل” عن الثلاث نقاط بسهولة، خاصة انه أخذ دفعة معنوية من “إتحاد كلباء” بعد الفوز عليه في الجولة الماضية بثلاثية نظيفة.

ويقبع الوصل في المركز التاسع برصيد 6 نقاط، حيث حقق الفوز في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 8 أهداف، واهتزت شباكه 9 مرات.

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الوحدة 0-0 الوصل

استاد آل نهيان بنادي الوحدة (ابو ظبي – الامارات)

الدوري الإماراتي (الجولة الخامسة)

تبدأ في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

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