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يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع لاتسيو في الوقت القاتل

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كاد يوفنتوس يحسم قمة المرحلة السابعة في اليوم الأحد أمام مضيفه لاتسيو قبل أن يتلقى هدف التعادل في اللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بهدف لمثله. 

  

وكان رونالدو في طريقه لخطف نجومية المواجهة عندما دوّن هدف المباراة الأول بعد ربع ساعة على انطلاق الشوط الأول، إلا أنّ البديل الإكوادوري كايسيدو عدل النتيجة في اللحظات الأخيرة 90+5. 

  

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وتعثر يوفنتوس للمرة الأولى عقب عودة رونالدو الذي تعافى من فيروس مؤخراً، إذ أسهم هداف الفريق في الفوز المرحلة الفائتة على سبيزيا 4-1 بتسجيله ثنائية. 

  

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ميلان المتصدر فيما صار رصيد لاتسيو 11 نقطة عقب تجنبه تلقي الهزيمة الثالثة هذا الموسم. 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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