يوفنتوس يتعثر بالتعادل مع لاتسيو في الوقت القاتل

كاد يوفنتوس يحسم قمة المرحلة السابعة في الدوري الإيطالي اليوم الأحد أمام مضيفه لاتسيو قبل أن يتلقى هدف التعادل في اللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بهدف لمثله.

وكان رونالدو في طريقه لخطف نجومية المواجهة عندما دوّن هدف المباراة الأول بعد ربع ساعة على انطلاق الشوط الأول، إلا أنّ البديل الإكوادوري كايسيدو عدل النتيجة في اللحظات الأخيرة 90+5.

Advertisements

وتعثر يوفنتوس للمرة الأولى عقب عودة رونالدو الذي تعافى من فيروس كورونا مؤخراً، إذ أسهم هداف الفريق في الفوز المرحلة الفائتة على سبيزيا 4-1 بتسجيله ثنائية.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ميلان المتصدر فيما صار رصيد لاتسيو 11 نقطة عقب تجنبه تلقي الهزيمة الثالثة هذا الموسم.