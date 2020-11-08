الامارات | لاتسيو ينتزع تعادلاً درامياً مع يوفنتوس بمشاركة رونالدو

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شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو ينتزع تعادلاً درامياً مع يوفنتوس بمشاركة رونالدو والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجل اللاعب البديل فيليبي كايسيدو هدفا في الوقت الضائع وقاد لاتسيو لتعادل ثمين 1 / 1 مع ضيفه يوفنتوس اليوم الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم ليحرم يوفنتوس من نقطتين غاليتين في رحلة الدفاع عن لقبه بالبطولة.
ورفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث بجدول المسابقة مقابل 11 نقطة للاتسيو الذي تقدم للمركز الثامن مؤقتا.
وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم ليوفنتوس في الدقيقة 15 ليرفع رصيده إلى ستة أهداف في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة مناصفة مع أندريا بيلوتي مهاجم تورينو وبفارق هدف واحد خلف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان.
وتعادل البديل فيليبي كايسيدو للاتسيو بهدف في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
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