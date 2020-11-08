شكرا لقرائتكم خبر عن كين يقود توتنهام لفوز متأخر على وست بروميتش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أحرز هاري كين هدفًا متأخرًا قاد به فريقه توتنهام للفوز على وست بروميتش، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين في الأسبوع الثامن للدوري.
وجاء هدف هاري كين خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «ذا هاوثورنس»، في الدقيقة 88، ليمنح فريقه 3 نقاط ثمينة، ارتفع بها رصيد توتنهام إلى النقطة 17، ويتصدر جدول المسابقة مؤقتًا، فيما توقف رصيد بروميتش عند النقطة الثالثة، في المركز الـ18.
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