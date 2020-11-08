شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يقتنص تعادلًا قاتلًا أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح فريق لاتسيو في تحقيق تعادل قاتل أمام يوفنتوس بهدف لمثله، اليوم الأحد، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السابعة من مباريات الدوري الإيطالي.

وتمكن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من تسجيل هدف تقدم يوفنتوس خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأوليمبيكو في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول، لكن فيليبي كايسيدو نجح في إدراك التعادل القاتل للاتسيو في الدقيقة 93.

ورفع كلا الفريقين رصيده بهذا التعادل نقطة واحدة، وصل بها يوفنتوس للنقطة 13 في المركز الثالث، بينما وصل لاتسيو للنقطة 11، في المركز التاسع.