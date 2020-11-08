تقرير مغربي: 4 حكام مرشحين لقيادة النهائي الأفريقي بين الأهلي والزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب ذكرت صحيفة المنتخب المغربية أن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، رشحت 4 حكام لإدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، والمقرر 27 نوفمبر الجاري بملعب برج العرب بالإسكندرية. وقالت الصحيفة أن «كاف» رشح كل من الحكم الجزائري مصطفى غربال، والحكم المغربي رضوان جيد، والحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، والحكم الإثيوبي باملاك تيسيما، لإدارة اللقاء، فيما تم استبعاد الحكم الجامبي بكاري جاساما. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 108,962

تعافي 100,239

وفيات 6,355

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