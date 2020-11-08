شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتقدم ليوفنتوس أمام لاتسيو في الشوط الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سجل كريستيانو رونالدو هدفًا قاد به يوفنتوس للتقدم أمام لاتسيو في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة السابعة من مباريات الدوري الإيطالي.

ونجح رونالدو في تسجيل هدف تقدم الفريق خلال المباراة المقامة على ملعب الأوليمبيكو في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول.