شكرا لقرائتكم اختفاء ثنائى وادى دجلة من معسكر منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختفي ثنائي وادي دجلة أحمد شريف وكريم محمد من معسكر منتخب الشباب تحت 20 عامًا بقيادة ربيع ياسين، والمقام حاليًا استعدادا لدورة شمال أفريقيا المقرر انطلاقها 15 ديسمبر المقبل بتونس والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا في مارس المقبل.

وكشف مصدر بالمنتخب، إن ثنائي وادي دجلة تلقيا مكالمة هاتفية من إدارى الفريق الدجلاوي يخبرهما بضرورة التواجد للمشاركة في تدريبات الفريق الكروى الأول، ليفاجأ الجهاز الفني لمنتخب الشباب باختفاء اللاعبان من المعسكر بعد ان جمعا اغراضهم وتركا المعسكر في الساعات الأولي من صباح اليوم، دون الحصول علي اذن او اخبار الجهاز الفني، وهو ما أثار غضب واستياء الجهاز.

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وكان المدير الفني طلب من وليد منظور طبيب المنتخب تقريرا عاجلا عن حالة المصابين، وعلى رأسهم فارس مجاهد مدافع سمًوحة والذى يخضع لعلاج طبيعي منذ خمسة أسابيع إثر تعرضه لإصابة في مفصل الكتف للمرة الثانية.

يذكر أن بطولة شمال أفريقيا ستنطلق منتصف الشهر المقبل بعد تاكيد استضافة تونس البطولة بمشاركة المغرب والجزائر وليبيا ومصر ويتأهل اصحاب المركز الأول والثاني الي أمم أفريقيا بموريتانيا مارس 2021