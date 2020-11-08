شكرا لقرائتكم حسام حسن يُخطط لخطف لاعب بيراميدز المطلوب فى الأهلى والزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يواصل حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري تحركاته لتدعيم صفوف زعيم الثغر بلاعبين مميزين، بعد توليه المسئولية الفنية للفريق السكندري بداية من الموسم الجديد.
وعلم الخليج 365 ان العميد اجري اتصال هاتفي برجب بكار ظهير بيراميدز والمنتخب الوطني اكد له خلالها رغبته في استعارته ،وهو الأمر الذي رحب به اللاعب الا انه طلب الانتظار لحين وضوح الرؤية في مفاوضات ضمه من جانب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بالاضافة لتلقيه عرض مغري اخر من احد الأندية الصاعدة للدوري الممتاز.
وكان رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، قد وقع على عقود الانتقال لصفوف نادي الزمالك، بدء من الموسم الكروي الجديد، تمهيدا لحسم الصفقة بشكل رسمي بين الناديين خلال الفترة المقبلة.
وأصبح رجب بكار خارج حسابات نادي بيراميدز في الوقت الحالي، رغم مشاركته بشكل أساسى في العديد من المباريات خلال الموسم الجاري، لكن الفترة الأخيرة، شهدت استبعاده باستمرار من التدريبات الجماعية والمباريات.
وقام رجب بكار بالتوقيع على عقود انتقاله لنادي الزمالك، في جلسة جمعته مع مسئولي النادي الأبيض خلال الأيام الماضية، انتظارا لحسم الصفقة بشكل رسمي بين الناديين، وانتهاء المفاوضات في الفترة المقبلة، في ظل تردد أنباء عن إمكانية إبرام صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز بالميركاتو الصيفي المقبل.
كان رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، قد استقر على الرحيل عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى ظل ابتعاده عن المشاركة فى المباريات الرسمية فى الفترة الماضية، الأمر الذى أدى لعدم دخول اللاعب ضمن قائمة المنتخب الوطنى المبدئية التى أعلن عنها الجهاز الفنى للفراعنة، تمهيدا للدخول فى معسكر مفتوح استعدادا لمباراتى توجو ذهابا وإيابا يومى 14 و17 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.
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