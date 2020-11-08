شكرا لقرائتكم بيراميدز يُفاضل بين إسبانى وإيطالى لخلافة تشاتشيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفاضل مسئولو بيراميدز بين مدرب اسباني وأخر ايطالي لخلافة تشاتشيتش المدير الفني السابق للفريق والذي تمت اقالته على خلفية خسارة بطولة الكونفدرالية الافريقية ومن قبلها بطولتي الدوري والكأس.

وكشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز ان الاختيارات انحصرت في الثنائي الاسباني والايطالي حيث سيتم الاتفاق مع كليهما لتفادي تكرار ما حدث مع الارجنتيني اروابارينا والذي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن قيادة الفريق رغم ارسال له تذاكر الطيران.

واضاف المصدر ان هناك اجتماع مع ادارة بيراميدز الاماراتية واللاعبين في احد الفنادق مساء اليوم لابلاغهم بهوية المدير الفني والاتفاق علي خطة وسياسة النادي في الموسم الجديد.

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