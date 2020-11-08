بيراميدز يُفاضل بين إسبانى وإيطالى لخلافة تشاتشيتش

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جدة - عمرو شويل يُفاضل مسئولو بيراميدز بين مدرب اسباني وأخر ايطالي لخلافة تشاتشيتش المدير الفني السابق للفريق والذي تمت اقالته على خلفية خسارة بطولة الكونفدرالية الافريقية ومن قبلها بطولتي الدوري والكأس.
وكشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز ان الاختيارات انحصرت في الثنائي الاسباني والايطالي حيث سيتم الاتفاق مع كليهما لتفادي تكرار ما حدث مع الارجنتيني اروابارينا والذي اعتذر في اللحظات الأخيرة عن قيادة الفريق رغم ارسال له تذاكر الطيران.
واضاف المصدر ان هناك اجتماع مع ادارة بيراميدز الاماراتية واللاعبين في احد الفنادق مساء اليوم لابلاغهم بهوية المدير الفني والاتفاق علي خطة وسياسة النادي في الموسم الجديد.
ولم يتمكن مسئولو بيراميدز من التعاقد مع مدير فنى أجنبى حتى الوقت الحالى، خاصة وإن معظم الخواجات يخشون الموافقة فى ظل جائحة انتشار فيرس كورونا والتى قد تؤدى لتعطيل حركة الطيران فى أى وقت من الأوقات وتجبرهم على عدم العودة إلى بلادهم وقتما يشاءون، لاسيما وأن بيراميدز كان على وشك التوقيع مع الأرجنتينى رودولفو أروابارينا أو الإيطالى باولو تراميزانى الذى كان مرشحًا لتدريب الزمالك قبل باتشيكو، إلا إنهم اعتذروا قبل توقيع العقود.
بيراميدز كان حدد إقامة مؤتمر صحفى فى الثامنة مساء الخميس الماضى، لإقامة مؤتمر صحفى للإعلان عن اسم المدير الفنى الجديد، نظرًا لكون التعاقد كان على بعد خطوة التوقيع فقط، إلا أن اعتذار الخواجات أدى لتأجيل المؤتمر، وإعادة فتح ملف المدير الفنى الوطنى فى حالة استمرار صعوبة التعاقد مع أجنبى، ويعد إيهاب جلال أبرز المرشحين لتولى زمام القيادة حال فشل التعاقد مع أجنبى.
ويخضع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز والجهاز الفنى والإدارى لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، غدًا الأحد، قبل 24 ساعة من انطلاق مرحة الاعداد للموسم الكروى الجديد، حيث سيعود الفريق للتدريبات الجماعية يوم الاثنين على ملعب الدفاع الجوى، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب مواجهة المقاولون العرب فى ختمام مسابقة الدورى الممتاز، والتى جمعتهما يوم السبت 31 أكتوبر الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بينهما بنتيجة 2 / 2، حيث منح الجهاز الفنى بقيادة هانى سعيد المدير الرياضى ومحمود فتح الله المدرب العام، لاعبى الفريق راحة سلبية عقب تلك المباراة، قبل العودة للتدريبات والاستعداد للموسم الجديد.
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