شكرا لقرائتكم الاتحاد الدولي للخماسي يؤكد علي إقامة بطولة العالم للشباب بمصر في موعدها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث ، أن بطولة العالم للشباب التي تسضيفها الإسكندرية في شهر فبراير المقبل ، ستقام في موعدها حتي الآن ، مشيراً إلى أن الاتحاد الدولي للعبة شدد علي إقامة البطولة فى مصر وعدم تغير موعدها، خاصة أن الاتحاد الدولي دعى الدول المشاركة في البطولة ببدأ إجراءات الحجز للسفر إلي مصر للمشاركة في البطولة .

وأضاف رئيس اتحاد الخماسي الحديث ، أن الاتحاد يعمل علي اعداد اللاعبين بشكل جيد خلال الفترة الحالية رغم أن جميع البطولات الخارجية التي تم إلغاءها بسبب انتشار فيروس كورونا في الموجة الثانية ، واخرها بطولة بولندا الدولية في نوفمبر الجاري .

قرر اتحاد الخماسي الحديث برئاسة شريف العريان في اجتماع مجلس الإدارة الأخير ، إلغاء مشاركة منتخب الخماسي في بطولة بولندا الدولية، المقرر إقامتها يوم 6 نوفمبرالجارى، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في أوروبا مرة أخري ، وذلك حرصاً على سلامة لاعبي المنتخب والجهاز الفني .

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وكان الخماسي الحديث قد اختار كل من أحمد الجندي وأحمد أشرف ومهند طارق وعلى الدين شريف من منتخب الرجال، وهايدي عادل وسلمي أيمن وأميرة قنديل وسندس طارق من منتخبات السيدات، للمشاركة في بطولة بولندا الدولية في أطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2021 .

وافق الاتحاد الدولى للخماسى الحديث علي استضافة الإسكندرية لمنافسات بطولة العالم للشباب في الخماسى الحديث والتى تستضفها مصر فى فبراير المقبل، وذلك خلال اجتماع الاتحاد الدولى الأخير، حيث كان يفاضل الاتحاد بين القاهرة والإسكندرية والغردقة لإستضافة البطولة، وأرسل الاتحاد لجنة لمعاينة الملاعب التى تقدر على استضافة البطولة فى الإسكندرية، ثم إرسال اللجنة إلى الغردقة للمعاينة هناك أيضًا قبل اتخاذ القرار النهائى بشأن المحافظة التى تستيضيف البطولة وإرسالها إلى الاتحاد الدولى للعبة.

ورفض الاتحاد الدولى للخماسى الحديث طلب المكسيك باستضافة بطولة العالم 2020 للعبة فى شهر ديسمبر المقبل، وذلك خلال المكتب التنفيذى للاتحاد لاتخاذ بعض القرارات المهمة، حيث رفضت 9 دول طلب المكسيك فيما وافقت 7 دول أخرى.