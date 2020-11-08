شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يعلن استمرار باهر المحمدى ويرفض دخوله فى صفقات تبادلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، أن النادى اقترب من إتمام رابع صفقاته الصيفية استعداداً للموسم الجديد، وقال وحيد فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" مع الإعلامى سيف زاهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم: أنهينا ثلاث صفقات حظيت باحترام الجميع، واللاعبين سيشاركون فى أول تدريب خلال أيام، وأرى بابل سيشارك معنا بعد العودة من منتخب بلاده، باقى الصفقات لم نعلن عنها ولكن قريباً جداً سنعلن عن إحدى هذه الصفقات وهناك مفاوضات مع أكثر من لاعب لدعم أكثر من مركز.

أضاف: نبحث عن اللاعبين المفيدين للنادى لتجنب الأخطاء التى حدثت فى الموسم الماضى، لدينا فى المركز الواحد أكثر من بديل، ولجنة التعاقدات تبحث الأمر بشفافية تامة وبدون أى ضغوط.

واصل: بعض الأخطاء حدثت فى الموسم الماضى مثل تغيير الأجهزة الفنية، واختيار اللاعبين كان بناءً على لجان مؤقتة ومختلفة، وهذا لم يكن فى صالح الفريق، تعرضنا للكثير من الشائعات فى الفترة الماضية خاضة حول الجهاز الفنى بقيادة ريكاردو، وتم تجنب كل هذه الأخطاء فى الوقت الحالى، ريكاردو كان لديه الجرأة عندم دفع بـ 7 ناشئين لتدعيم الفريق الأول والاسماعيلى الفريق الوحيد الذى صعد هذا العدد، ونتمنى أن نستكمل المهمة بالشكل الأمثل.

Advertisements

استكمل: لجنة التعاقدات استبعدت اختيار محمد صبحى لدعم حراسة المرمى فى الموسم الجديد، وتفاوضنا مع عامر عامر وحراس آخرين، وسنعلن عن حارس المرمى الجديد فى وقت قريب.

أردف: باهر المحمدى مستمر مع الإسماعيلى واللاعب أكد أن النادى له الفضل الأول عليه ولذلك لن يغادر النادى إلا للاحتراف، ولكنه جدد عقده مع النادى 3 مواسم ولا نية لإدخاله فى صفقة تبادلية إطلاقاً، واللاعب يسعى لإحراز بطولة مع النادى.

واختتم: لم يتم فتح موضوع ضم صالح جمعة سواء مع اللاعب أو النادى، ولكن كل الأمور واردة.