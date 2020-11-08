محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
تعادل يوفنتوس مع مضيفه لاتسيو بهدف لمثله، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإيطالي.
افتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ15 وكان في طريقه لتحقيق الفوز، لكن لاتسيو أحرز التعادل في الوقت القاتل بأقدام فيليبي كايسيدو في الوقت بدلا من الضائع.
وبهذه النتيجة، يرفع اليوفي رصيده إلى 13 نقطة ليبقى في المركز الثالث للدوري الإيطالي الذي يتصدره ميلان بـ16 نقطة، كما رفع لاتسيو رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع في جدول الترتيب.
وتعرض رونالدو لإصابة في الكاحل اضطر بسببها إلى عدم استكمال اللقاء، ليشارك الأرجنتيني باولو ديبالا بدلا منه في الدقيقة الـ76 من المباراة.
جاء ذلك إثر تدخل قوي من لويس ألبيرتو لاعب لاتسيو، قبل أن يخرج كريستيانو من الملعب وهو يعرج، ليشير إلى أن كاحله قد استدار.
ورفع رونالدو رصيده إلى ستة أهداف في المركز الثاني بقائمة هدافي المسابقة مناصفة مع أندريا بيلوتي مهاجم تورينو وبفارق هدف واحد خلف السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان.
كانت هذه تفاصيل خبر رونالدو يسجل ويغادر مصابا.. لاتسيو يصدم يوفنتوس في الدوري الإيطالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.