تقارير: بانون تنازل عن جزء من مستحقاته للرجاء قبل انتقاله للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية اليوم الأحد، إن بدر بانون لاعب الرجاء تنازل عن جزء من مستحقاته لدى الفريق المغربي، تمهيدًا للانتقال إلى الأهلي المصري.

وارتبط بانون بالانضمام إلى صفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، إلا أن النادي المصري ونظيره المغربي لم يعلنان بشكل رسمي عن إتمام الصفقة.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب"، فإن بانون تنازل عن مبلغ 3 مليون و450 ألف جنيه مصري (ما يعادل 220 ألف دولار) لصالح فريقه المغربي كجزء من مستحقاته العالقة.

ولفتت الصحيفة، إلى أن بانون أنهى كل الترتيبات المتعلقة بانتقاله للأهلي المصري بعقد يمتد لثلاث مواسم.

جدير بالذكر أن بانون شارك في مباراة الرجاء ضد الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا والتي حسمها الفريق الأبيض لصالحه بنتيجة (4-1) في مجموع لقائي الذهاب والإياب.