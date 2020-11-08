بالفيديو.. 4 أهداف لصلاح في مرمى مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

مباراة عاشرة سيخوضه الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، في مواجهة مانشستر سيتي، عندما يحل فريقه ضيفا على منافسه في قمة الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحقق محمد صلاح سجلا مميزا في مواجهة السيتي منذ انتقاله إلى ليفربول عام 2017، حيث يملك نسبة 29% من أهداف الريدز في تسع مباريات لعبها أمام فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وأحرز صلاح أربعة أهداف في آخر ثماني مباريات لعبها أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات، حيث زار شباك السيتي ثلاث مرات في موسم 2017/2018 بالدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وعاد صاحب الـ28 عاما في الموسم الماضي 2019/2020 ليواصل هوايته أمام مانشستر سيتي، حيث قاد ليفربول للفوز بنتيجة (3-1) في ملعب آنفيلد بعد تسجيل الهدف الثاني للريدز في مرمى البرازيلي إديرسون.

ويبحث نجم ليفربول عن مواصلة سلسلته التهديفية في الفترة الأخيرة بتسجيل هدفه الخامس أمام مانشستر سيتي في المواجهة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد.

وسجل صلاح في آخر ثلاث مباريات له مع ليفربول للمرة الأولى منذ ديسمبر 2019، إذ أحرز هدفا أمام كل من ميتيلاند الدانماركي وأتلانتا الإيطالي في بطولة دوري أبطال أوروبا، ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

هدف جديد لصلاح ضد السيتي سيعزز به رصيده التهديفي في بريميرليج هذا الموسم 2020/2020، ليرتقي إلى صدارة الهدافين بـ8 أهداف بالتساوي مع دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون والكوري هيونج مين سون نجم توتنهام.

4 أهداف لصلاح أمام مانشستر سيتي:

- ليفربول 4-3 مانشستر سيتي .. الدوري الإنجليزي الممتاز (14 يناير 2018).

- ليفربول 3-0 مانشستر سيتي .. ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (4 إبريل 2018).

- مانشستر سيتي 1-2 ليفربول .. ربع نهائي دوري أبطال أوروبا (10 إبريل 2018).

- ليفربول 3-1 مانشستر سيتي .. الدوري الإنجليزي الممتاز (10 نوفمبر 2019).