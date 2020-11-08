محمد ناجي جدو يكشف لمصراوي حقيقة انتقاله للبنك الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
نفى محمد ناجي جدو، مهاجم الجونة السابق، انتقاله إلى صفوف البنك الأهلي الصاعد مؤخرا للدوري الممتاز.
وقال جدو، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لم اوقع لنادي البنك الأهلي، وكل الأخبار التي انتشرت بخصوص هذا الأمر عارية تماما من الصحة".
وأضاف: "أحسم مصيري هذا الأسبوع، ولديّ أكثر من عرض أفاضل بينهم حاليا لاختيار الأنسب لي".
وكان محمد ناجي جدو أعلن رحيله عن الجونة بنهاية الموسم المنقضي 2019/2020.
يُذكر أن صاحب الـ36 عاما قضى موسمين مع الجونة، ليسجل مع الفريق ثلاثة أهداف في 46 مباراة.
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