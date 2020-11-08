تقارير مغربية: 4 حكام مرشحين لإدارة "نهائي القرن" في أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير مغربية، إن هناك 4 حكام مرشحين لإدارة نهائي القرن الأفريقي بين الأهلي والزمالك المقرر إقامته في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "المنتخب" المغربية، فإن لجنة التحكيم التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) رشحت 4 حكام لإدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت الصحيفة، أن كاف رشح كل من الجزائري مصطفى غربال، المغربي رضوان جيد، الجنوب إفريقي فيكتور جوميز والأثيوبي باملاك تيسيما لإدارة المباراة النهائية بينما تم استبعاد الجامبي بكاري جاساما من ترشيحات الاتحاد الأفريقي.

جدير بالذكر أن الأهلي والزمالك وصلا إلى نهائي البطولة بعد إقصاء الوداد (5-1) والرجاء (4-1) -على الترتيب- في دور نصف النهائي.