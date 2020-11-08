رسميًا.. البدري يعلن القائمة النهائية لمواجهتي توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، القائمة النهائية لمباراتي توجو المقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة كلا من:

حراسمة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام.

خط الدفاع: محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- علي جبر - أيمن أشرف- محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

وشهدت القائمة استبعاد المهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، بالإضافة إلى محمد فاروق لاعب بيراميدز الذي سبق وتم الإعلان عن خروجه من القائمة.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر المنتخب الوطني المغلق غدا الإثنين، استعدادًا للمباراتين.

جدير بالذكر أن مصر تتواجد في المركز الثالث للمجموعة السابعة برصيد نقطتين بالتساوي مع كينيا، بينما تتصدر جزر القمر جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، وتتذيل توجو الجدول بنقطة واحدة.