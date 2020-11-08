أرقام قبل قمة سيتي وليفربول.. جوتا يلاحق إنجاز صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

في قمة مبكرة للموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز 2020/21، يستضيف مانشستر سيتي فريق ليفربول حامل اللقب مساء اليوم الأحد في الجولة الثامنة من المسابقة التي سيطر عليها الفريقان في آخر ثلاثة أعوام.

ويسعى ليفربول للابتعاد بصدارة بريميرليج التي يتقاسمها بشكل مؤقت حاليا مع ساوثهامبتون بـ16 نقطة بعد خوض 7 مباريات، بينما يأمل مانشستر سيتي في الاقتراب من المربع الذهبي بعدما حصد 11 نقطة من 6 مباريات.

نستعرض في السطور التالية أبرز الأرقام التي تخص المواجهة المرتقبة المقرر انطلاقها في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب الاتحاد:

محمد صلاح

- يسعى البرتغالي ديوجو جوتا إلى أن يكون أول لاعب من ليفربول يسجل في خمس مباريات متتالية منذ زميله المصري محمد صلاح نجم الريدز، الذي حقق سلسلة تهديفية استمرت إلى سبعة مباريات متتالية في شهر مارس 2018.

- أحرز محمد صلاح أربعة أهداف في آخر ثماني مباريات لعبها أمام مانشستر سيتي في جميع المسابقات، حيث زار شباك السيتي ثلاث مرات في موسم 2017/2018، بجانب الهدف الذي أحرزه في الموسم الماضي 2019/2020.

- سجل صلاح في آخر ثلاث مباريات له مع ليفربول للمرة الأولى منذ ديسمبر 2019، إذ أحرز هدفا أمام كل من ميتيلاند الدانماركي وأتلانتا الإيطالي في دوري أبطال أوروبا، ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي.

- سجل محمد صلاح 80 هدفًا في 115 مباراة بالدوري الإنجليزي منذ انضمامه إلى الريدز في 2017، أكثر بتسعة أهداف من أي لاعب آخر في بريميرليج خلال ذلك الوقت (أقرب ملاحقيه هاري كين مهاجم توتنهام برصيد 71 هدفا).

وجها لوجه

- فاز مانشستر سيتي في آخر ثلاث مباريات على ملعبه في الدوري ضد ليفربول بنتيجة (11-1) في المجموع، ويسعى السيتي لتحقيق 4 انتصارات متتالية على ملعبه ضد الريدز لأول مرة منذ الفترة بين عامي 1935 و1937.

- فشل ليفربول في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 10 مواجهات خارج أرضه أمام مانشستر سيتي، لتتلقى شباكه 26 هدفًا في المجموع بعد الخسارة في سبع مباريات والتعادل في مباراتين مقابل فوز وحيد.

- لم يخسر ليفربول بصفته حامل اللقب في آخر 11 مباراة لعبها أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، منذ الهزيمة 3-1 في أكتوبر عام 1977، حيث نجح بعدها في تحقيق تسعة انتصارات مقابل التعادل في مباراتين.

مانشستر سيتي

- فاز مانشستر سيتي في 9 مباريات من آخر 10 مواجهات في الدوري الإنجليزي ضد حامل اللقب، وجائت الهزيمة الوحيدة على يد ليستر سيتي بنتيجة (4-2) في ديسمبر 2016.

- يسعى مانشستر سيتي لتحقيق الفوز في مباراتين متتاليتين للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

- سجّل السيتي ما معدله هدفا واحدا في آخر أربع مباريات بالدوري، يمكن للفريق أن يخوض خمس مباريات في بريميرليج دون أن يسجل أكثر من هدف لأول مرة منذ 11 عامًا (مارس 2009).

- 11 نقطة هي أقل حصيلة لمانشستر سيتي بعد لعب ست مباريات في الدوري الإنجليزي، منذ حصد نفس الرصيد في موسم 2014/2015 تحت قيادة المدرب مانويل بيليجريني.

- في المواسم الـ11 السابقة لبيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، كان لدى فريقه 16 نقطة على الأقل بعد سبع مباريات لعبها في الدوري.

- حقق بيب جوارديولا أربعة انتصارات في آخر 12 مواجهة له أمام كلوب في جميع المسابقات، وبشكل عام، واجه الإسباني منافسه الألماني في 19 مباراة، محققا 8 انتصارات مقابل تلقي تسعة هزائم وتعادلين.

- هزائم جوارديولا التسعة أمام يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، هي أسوأ سجل له أمام أي مدرب.

- مانشستر سيتي على بعد خسارة واحدة من تلقي 100 هزيمة على ملعبه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول

- خسر ليفربول أربع مباريات في الدوري الإنجليزي في عام 2020، وهو نفس عدد الهزائم التي تلقاها الريدز في العاميين الماضيين مجتمعين.

- فاز ليفربول في ثلاث مباريات فقط من آخر تسع لعبها خارج أرضه، حيث تلقى الهزيمة في أربع مباريات مقابل التعادل في مباراتين، وذلك بعد سلسلة من 16 انتصارًا في 17 مباراة.

- تلقت شباك ليفربول 15 هدفًا بعد مرور سبع جولات في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أكبر عدد له في هذه الفترة من المسابقة منذ موسم 1964/1965 (15 هدفا أيضا).

- اهتزت شباك ليفربول بـ27 هدفًا في بريميرليج منذ فوزه باللقب في يونيو الماضي، وهو أكبر عدد من الأهداف يستقبله أي فريق في المسابقة خلال تلك الفترة.

- في المباريات الخمس التي خاضها ليفربول منذ إصابة الهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع الفريق، استقبلت شباكه هدفا واحدا من اللعب المفتوح، وهدفين في المجموع.

- فاز كلوب في خمس من مبارياته العشر أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، مقابل التعادل في مباراتين والخسارة في ثلاث مناسبات، وكلا الفريقين سجل 17 هدفا في هذه الفترة.

- سجّل البرازيلي روبرتو فيرمينو مهاجم ليفربول هدفه الأول مع الريدز في آخر فوز للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الاتحاد معقل السيتي، والذي كان في نوفمبر 2015 بنتيجة (4-1).

- سيخوض جيمس ميلنر لاعب ليفربول مباراته رقم 550 في مسيرته بالدوري الإنجليزي حال مشاركته أمام مانشستر سيتي.