مجدي عبدالغني: حالة واحدة تمنع ترشحي لانتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال مجدى عبد الغنى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، إنه ينوي الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة على مقعد الرئيس في حالة عدم ترشح هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو مجلس فيفا الأعلى لكرة القدم.

وهلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال عبد الغني: "فى حالة عدم ترشح هانى أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة سأعلن ترشحي على مقعد الرئاسة".

وأضاف: "أبو ريدة هو الأنسب والأجدر بهذا المنصب رغم اختلاف الرأى بيننا".

وتابع: "سأترشح في الانتخابات المقبلة إذا أقيمت لمدة 4 سنوات (وليس 8 أشهر كما يتردد)".

جدير بالذكر أن اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني الموكلة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم سنتهي عملها في نهاية نوفمبر الجاري.