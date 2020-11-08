سموحة: طلبنا استعارة بانون بسبب "مأزق" الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أوضح فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن طلبه باستعارة المغربي بدر بانون صفقة الأهلي المقبلة، جاء بسبب موقف الأخير من موعد غلق باب القيد الخاصة بالقائمة المحلية.

ومن المقرر أن يتم غلق باب القيد المحلي في مصر بحلول الثامن عشر من نوفمبر الجاري، ما يعني أن الأهلي والزمالك قد يواجهان أزمة مقبلة بسبب خوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها في السابع والعشرين من الشهر ذاته.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب 9090"، قال عامر: "موقف الأهلي صعب بشأن قيد بانون في القائمة المحلية بسبب موعد غلق باب القيد".

وأضاف: "الأهلي سيكون بحاجة لخدمات الأنجولي جيرالدو بسبب النهائي الأفريقي أمام الزمالك، ومن الصعب أن يتواجد لاعب بحجم بانون دون أن يلعب".

وتابع: "طلبنا من الأهلي ضم المدافع المغربي على سبيل الإعارة لمدة 3 أشهر، بحيث يتاح للأهلي ضمه فيما بعد وقيده محليًا وأفريقيًا خلال فترة الانتقالات الشتوية".

وواصل: "في حال مد اتحاد الكرة باب القيد للأهلي والزمالك إلى ما بعد يوم 18 نوفمبر، فلن يكون الأهلي في ورطة".

وعن التفكير في ضم جيرالدو، قال: "لا نفكر في التعاقد مع اللاعب الأنجولي، تركيزنا فقط على بدر بانون".

وواصل: "سنعقد جلسة قريبة مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لمناقشة بعض الملفات، محمد عبدالمنعم مستمر معنا، وضم أحمد ياسر ريان وارد بشكل كبير".

وأتم فرج عامر تصريحاته مؤكدًا أن سموحة بصدد الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة عن التعاقد مع مهاجم دولي من شمال أفريقيا.

جدير بالذكر أن الأهلي لم يعلن حتى الآن بشكل رسمي التعاقد مع بانون مدافع الرجاء المغربي.