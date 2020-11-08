"معركة في وسط الملعب".. ملامح تشكيل منتخب مصر لتوجو (تحليل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

يواجه حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر حيرة في وسط الملعب؛ بسبب تألق جميع من يشغل مركزي الوسط مع أنديتهم فيما حسم 8 لاعبين المنافسة على الدخول للتشكيل الأساسي لصالحهم.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتي توجو في الجولة الـ3 بالقاهرة يوم 14 نوفمبر، ثم الجولة الـ4 في توجو يوم 17 نوفمبر، ضمن التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون.

الطريقة

يعتمد حسام البدري المدير الفني الأسبق للأهلي على طريقة (4-2-3-1) ولا يفضل تغييرها؛ فقد خاض بها مع منتخب مصر مباراتي جزر القمر وكينيا وهى الطريقة الأقرب لمواجهتي توجو.

ويستخدم البدري عبد الله السعيد كحجر أساس في طريقته مع الأجنحة وثنائي ارتكاز في مركزي (6) و(8) مع مهاجم واحد وقلبي دفاع وظهيرين.

1- حراسة المرمى

حسم محمد الشناوي حارس الأهلي المتألق وأفضل لاعب في فريقه الموسم الحالي مركز حراسة مرمى المنتخب كونه المصنف حالياً الحارس الأول في مصر بحسب مدربه أيمن طاهر، على أن يجلس محمد أبو جبل، حارس الزمالك، الذي يقدم موسماً رائعاً، بديلاً ويأتي محمد بسام حارس الجيش رقم (3) في ترتيب الحراس.

2- الظهيران

في مركز الظهير الأيمن اقترب محمد هاني نجم الأهلي من حجز هذا المركز ولكنه لم يحسم المنافسة مع أحمد توفيق نجم بيراميدز والذي ينافسه فقط في هذا المركز وهو نفس الوضع في مركز الظهير الأيسر الذي يبرز فيه أيمن أشرف قلب دفاع الأهلي متسلحاً بخبرته التي يتفوق بها على منافسيه، أحمد فتوح ظهير سموحة ومحمد حمدي ظهير بيراميدز.

3- قلب الدفاع

تبدو الأمور شبه محسومة لأحمد حجازي نجم اتحاد جدة الجديد ومحمود علاء نجم الزمالك فيما يجلس زميله محمود حمدي "الونش" وعلى جبر مدافع بيراميدز على مقاعد البدلاء.

4- معركة وسط الملعب

هي المأزق الذي يواجه البدري؛ حيث ضم في هذا المركز ثلاثيا من أبرز نجوم مصر: الأول محمد النني نجم أرسنال والذي يقدم موسماً رائعاً مع الجنرز والذي يعد المرشح الأول لحجز أحد المقعدين، ثم الثنائي طارق حامد، نجم الزمالك وقلب الفريق الأبيض وعمرو السولية، أحد أبرز نجوم الأهلي وأوراق البدري أثناء عملهما معاً في الفريق الأحمر.

5- الهجوم

على النقيض فإن الأمور بالنسبة للرباعي الهجومي سواء لعبد الله السعيد الذي سيعود لشغل مركز صانع الألعاب بعد استبعاده من مواجهتي جزر القمر وكينيا بصحبة لاعبي فريقه بسبب أزمة انضمام لاعبي بيراميدز للمنتخب ، فيما يقود محمد صلاح الفراعنة من مركز الجناح الأيمن وعلى الجهة الأخرى محمود حسن "تريزيجيه" في مركز الجناح الأيسر ومصطفي محمد في مركز المهاجم الذي ربما حسم فيه نجم الزمالك المنافسة مع أحمد حسن "كوكا" بعد هدفه الرائع في الرجاء .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل منتخب مصر مكون من:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أحمد حجازي- محمود علاء – أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد – محمد النني.

الوسط الهجومي: عبدالله السعيد- محمد صلاح- محمود حسن "تريزيجيه".

المهاجم: مصطفى محمد.