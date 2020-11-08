بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

تتوجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم وخاصة محبي الكرة الإنجليزية نحو ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر شمال العاصمة الإنجليزية لندن، الذي يستعد لاستقبال قمة مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2021/2020، حيث يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول في قمة مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

التغطية الحية والمباشرة للدوري الإنجليزي الممتاز.. مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

مانشستر سيتي صاحب الأرض بقيادة مديره الفني الإسباني بيب جوارديولا ليس في أحسن

أحواله هذا الموسم على المستوى المحلي، حيث يحتل السيتزنز المركز الحادي عشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 11 نقطة جمعها من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مباراتين والخسارة في مباراة واحدة من ليستر سيتي، وحقق الفريق السماوي فوزاً صعبًا على شيفيلد يونايتد بهدف نظيف في المباراة الماضية، ويرغب في مواصلة الانتصارات من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب العام والاقتراب أكثر من المنطقة الأمامية.

يلا كورة متابعة حية ومباشرة لمباريات النجم المصري

محمد صلاح مع ليفربول



أما فريق ليفربول الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح فنجح في استعادة توازنه وأعتلى صدارة البريميرليج بعدما قدم مباريات متواضعة في بداية الموسم حيث تعرض لخسارة كبيرة من أستون فيلا الذي يلعب له الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي 2/7، ثم التعادل مع إيفرتون في ديربي المرسيسايد بهدفين لكل فريق، قبل أن ينجح الريدز في استعادة التوازن واعتلاء صدارة الدوري برصيد 16 نقطة، ويرغب حامل لقب الدوري الإنجليزي في مواصلة انتصاراته والفوز على مانشستر سيتي وحصد الثلاث نقاط للانفراد بصدارة البريميرليج.