ماذا قال محمد صلاح عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم

علق النجم الدولي المصري، محمد صلاح، عن مباراة ليفربول ومانشستر سيتي، التي ستقام مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

قال محمد صلاح، في تصريحات نشرها الحساب الرسمي لنادي ليفربول

عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "نحن نتطلع إلى تلك المباراة، وأنا متأكد من أنهم يتطلعون لها أيضًا، لأنه علينا الآن الدفاع عن لقب الدوري الذي نحن أبطاله".

وأكد صلاح أن الليفر سيقاتل من أجل الحفاظ على لقب الدوري الإنجليزي الذي حصل عليه الموسم الماضي 2019 – 2020.

نجح محمد صلاح في الوصول إلى 100 هدف بقميص الريدز منذ الانتقال إليه عام 2017، حيث يعد النجم الدولي المصري أحد أهم وأبرز النجوم في فريق الريدز خلال السنوات الأخيرة.