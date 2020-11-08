مباريات ودية لفريق القناة ٢٠٠٥ أمام كابسي وإنبي

يخوض فريق القناة مواليد ٢٠٠٥ مباراتين وديتين خلال الأسبوع الحالي امام كلا من كابسي غدا الاثنين وأمام انبي يوم الأربعاء. ويأتي الهدف من هذه المباريات الودية هو إعداد الفرق بالشكل الأمثل إستعدادا لإنطلاقة المنافسات الرسمية. ويقود فريق القناة مواليد ٢٠٠٥ كلا من أحمد صلاح مدير فني وذكريا مدحت مدرب عام وحسام ابراهيم مدرب حراس واحمد مولى علاج طبيعي ومحمد علي إداري.

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