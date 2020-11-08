اتحاد الكرة: كهربا وقع على محضر بالاعتذار إلى محمد فضل

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن محمود كهربا لاعب الأهلي وقع على محضر بالاعتذار إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة.
قال المصدر إن اتحاد الكرة لن يصدر بيانا بديلا للذي تم حذفه بعدما تسبب في سوء فهم مع المسؤولين في الأهلي، موضحاأن المحضر تم تسليمه إلى لجنة الانضباط بالاتحاد برئاسة المستشار سيد البنداري.
وكانت أزمة نشبت بين محمد فضل وكهربا احتفالية تتويج الاهلي بدرع الدوري وكادت تصل إلى التشابك بالأيدي.
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