شاهد.. عصام الحضري يوجه رسالة إلى أبو جبل حارس الزمالك

حرص عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، على توجيه رسالة إلى محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تأهل الأبيض إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

ونشر الحضري صورة مع محمد أبوجبل في حفل زفاف أحمد جعفر مهاجم

الزمالك السابق وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" قائلا: "حبيبي يا جبل مبسوط جدًا إني قابلتك امبارح وكنت واحشني والله وحابب اشيد بيك وبأداءك الرائع الفترة دي زي ما اشدت بالشناوي وسعيد جدا بمستواكم الرائع ولسة عندكم اكتر كمان، ومستنيين نشوف حاجة عظيمة في نهائي أفريقيا ونشوف مستواكم الرائع ده بيفيد أنديتكم ومنتخب مصر وبالتوفيق يارب دايمًا يا رجالة".

وكان أبو جبل قد شارك مع الزمالك في التأهل إلى المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الرجاء المغربي ذهابًا وإيابًا بنتيجة 4-1، ليضرب الفارس الأبيض موعدًا في النهائي أمام الأهلي، يوم 27 نوفمبر الجاري.