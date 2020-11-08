يوفنتوس يتقدم على لاتسيو بهدف في الشوط الأول

أنهى فريق يوفنتوس الشوط الأول متقدمًا على لاتسيو بهدف دون رد في المباراة المقامة الآن على ملعب الأوليمبيكو في العاصمة الإيطالية روما وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم.

دخل يوفنتوس المباراة بضغط عالي من لاعبي الفريق أسفر عن الهدف الأول في الدقيقة 15 عن طريق الدون كريستيانو رونالدو العائد بقوه بعد تعافيه من الإصابة.

ودخل لاتسيو أجواء المباراة بهجمة خطيرة في الدقيقة 21 ولكن الكرة تمر بجوار القائم، ثم

ضغط عالي من قبل الفريقين للحصول ع الكره بعد 35 دقيقة والتقدم مازال لمصلحة فريق السيدة العجوز.

واصل اليوفي السيطرة على مجريات اللقاء وأهدر الفريق أكثر من فرصة خطيرة لتعزيز تقدمه، أبرزها تسديدة زاحفة أرضية من رونالدو ولكن خارج المرمى، ثم هجمة رائعة جدا كاد يأتي منها الهدف الثاني من جانب رونالدو ولكن الكرة ترتطم في القائم الأيسر للحارس ريينا.

دقيقة واحدة وقت بدل ضائع قبل انتهاء الشوط الأول وركلة حرة على حدود منطقة الجزاء، بعد عرقله من اللاعب كاتالدي ليحصل ع الانذار الاول في المباراة، ثم تسديدة رائعة من رونالدو وتصدي رائع من ريينا ياتي بعدها صافره انتهاء الشوط الأول بتقدم اليوفي.

دخل اليوفي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تشيزني

الدفاع: كوادرادو، بونوتشي، ديميرال، دانيلو

وسط الملعب: كولوسيفسكي، بينتانكور، رابيو، فرابوتا

الهجوم: رونالدو، ديبالا

بينما دخل لاتسيو المباراة بالتشكيل الأتي

حارس المرمى :خوسيه ريينا

الدفاع :لويس فيليبي , فرانشيسكو أتشيربي , ستيفان رادو , ادام ماروسيتش

خط الوسط : سافيتش , دانيلو كاتالدي , لويس البيرتو , محمد فارس , خوان كوريا

الهجوم :فيدات موريكي