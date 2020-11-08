أحمد حسن يطالب اتحاد الكرة بمد فترة القيد حتى انتهاء دوري الأبطال

طالب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، الاتحاد المصري لكرة القدم، بمد فترة القيد إلى ما بعد بطولة

دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي يطلب من اتحاد الكرة مد فترة القيد إلى يوم 28 نوفمبر، وكذلك نادي الزمالك أيضا قد يطلب نفس الطلب، خاصة أن النهائي سيكون يوم 27 نوفمبر".

وأضاف: "الناديين يريدان الاحتفاظ باللاعبين حتى

نهاية دوري أبطال إفريقيا، وسيكون من الصعب التخلي عن أي لاعب مقيد في القائمة الإفريقية حاليا".

وواصل: "رؤية اللجنة الخماسية، أنه في حالة مد فترة القيد سيتم التأثير على باقي الدرجات الأدنى (الثانية والثالثة) وهو ما قد يتسبب في أزمة جديدة".

وأردف: "الأهلي بدأ يصرح بطلب تأجيل القيد إلى ما بعد بطولة

إفريقيا، تأجيل البطولة القارية تسبب في هذه الأزمة".

وزاد: "الأهلي والزمالك لديهم لاعبين محترفين، ومن الوارد رحيل أي لاعب منهم مثل بادجي وجيرالدو في الأهلي، ومن الصعب التخلي عنهم الآن، وقد يتم الاستعانة بهم أمام الزمالك".

وأكمل: "جيرالدو من الوارد أن يشارك في المباراة النهائية، كل شئ متاح، وكذلك بادجي الذي لا يوجد غيره مع مروان محسن في خط الهجوم".

وأتم: "أتمنى مساعدة الأهلي والزمالك وتقديرا لمجهود موسم كامل، أتمنى مد فترة القيد، حيث يسعى كل نادٍ للمحافظة على حقوقه في اللاعبين".