اتحاد الكرة يكشف موعد نهائي كأس مصر

كشف مصدر مسئول في اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، عن موعد نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي.

وأكد المصدر أنه نهائي البطولة سيقام في الاسبوع الاول من ديسمبر وتحديدا يوم

5 أو 6 من الشهر.

ولفت إلى أنه تقرر إقامة مباراتي ربع النهائي، التي تجمع بين الأهلي وأبو قير للأسمدة، والزمالك مع

اف سي مصر، يوم 21 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يرغب في استغلال المدة الزمنية بين نهاية التوقف الدولي يوم 17 نوفمبر الجاري ونهائي دوري الأبطال المقرر له 27 من الشهر الحالي بإقامة مباراة الدور ربع النهائي.