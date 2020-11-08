بث مباشر | فيديو أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي “رونالدو يواصل التهديف”

شاهد فيديو أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو ضمن الجولة السابعة من منافسات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، السيري آ 2021/2020، والتي أقيمت على ملعب الأولمبيكو روما، بعد ظهر اليوم الأحد 8 نوفمبر 2020.

تقدم يوفنتوس بهدف في الدقيقة 15 سجله النجم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” بعد تلقيه تمريرة عرضية جميلة من الكولومبي “خوان كوادرادو” الذي توغل من على الرواق الأيمن خلف المدافعين قبل أن يمهد كرة عرضية صعبة مرت من الحارس بيبي رينا لتجد رونالدو الذي تابعها في المرمى.

وسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز على لاتسيو لمواصلة الضغط على ميلان المتصدر بـ 16 نقطة من 6 مباريات، ومعادلة رصيد نقاط ساسولو الثالث، والذي سقط في فخ التعادل السلبي مع أودينيزي في افتتاح الجولة السابعة.

فيديو أهداف مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

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