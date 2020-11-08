بث مباشر | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ليفربول ومانشستر سيتي” في قمة مباريات اليوم الاحد 8-11-2020 في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

تنقل مباراة “ليفربول ومانشستر سيتي” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “رؤوف خليف”، كما تنقل على قناة سكاي سبورتس بريميرليج، بالإضافة إلى قناة زيجو سبورت الهولندية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش، 18:30 بتوقيت مصر، 19:30 بتوقيت السعودية، وتقام على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، بإدارة من الحكم الإنجليزي “كريج باوسون”

منذ خسارتهم المؤلمة امام “ليستر سيتي” بخمسة أهداف مقابل هدفين، ومانشستر سيتي يسير بأناقة في سلسلة من ثماني مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 2.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز على “ليفربول” في آخر مباراتين على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي، آخرها الخسارة الثقيلة في نهاية الموسم المنصرف والتي انتهت حينها برباعية نظيفة لصالح الأزرق السماوي.

ويتأخر مانشستر سيتي بفارق خمس نقاط قبل هذه المباراة عن ليفربول، مع مباراة مؤجلة، ما يعني ان فوز السيتيزينس على الريدز اليوم بالإضافة إلى فوزه في المباراة المؤجلة سيضعه فوق ابناء يورجن كلوب في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أما ليفربول فبصرف النظر عن كارثة “أستون فيلا” والتي انتهت بنتيجة (2-7)، كانت أكبر هزيمتين للريدز تحت قيادة يورجن كلوب امام مانشتسر سيتي في ملعب الاتحاد، الأولى والأكبر كانت نتيجتها (5-0) في يوم 9-9-2017، والثانية نتيجتها (4-0) في يوم 2-7-2020.

وقبل هذه المباراة، قاد “يورجن كلوب” فريقه ليفربول في 50 مباراة ضد أندية “الست الكبار”، وخرج بـ24 فوز وثماني هزائم فقط وتعادل في 18 لقاء، وبالمقارنة مع مانشستر سيتي فإنه خسر في 17 مواجهة امام نفس الأندية خلال الفترة ذاتها.

وبعيدًا عن أرقام الماضي، يحتل “ليفربول” المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن الأول “ساوثامبتون” الذي لعب مباراة زائدة، بينما يتواجد “مانشستر سيتي” في المركز 12 برصيد 11 نقطة مع مباراة مؤجلة.

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ليفربول 0-0 مانشستر سيتي

ملعب الاتحاد (مانشستر – إنجلترا)

الدوري الإنجليزي (الجولة الثامنة)

⌚تبدأ في الساعة 16:30 بتوقيت جرينتش.

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