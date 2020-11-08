رونار يعلن قائمة منتخب السعودية لمواجهتي جامايكا

أعلنت إدارة المنتخب السعودي الأول قائمة الأسماء المختارة من المدير الفني ” هيرفي رونار” للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في مدينة الرياض تزامنًا مع أيام الفيفا في الشهر الحالي، خلال الفترة من 9 – 17 نوفمبر، وذلك ضمن الأستعدادات للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وضمت قائمة المنتخب ( 28 ) لاعبًا على النحو التالي : محمد اليامي، وعبد الله العويشير، وحبيب الوطيان، وعبد الله مادو، وزياد الصحفي، ومحمد خبراني، وحسان التمبكتي، وأحمد شراحيلي، وسعيد الربيعي، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، وسلطان الغنام، ومحمد البريك، وعبد الله حسون، وسلمان الفرج، ومحمد كنو، وعبدالإله المالكي، وتركي العمار، وعبد المجيد الصليهم، وحسين المقهوي، وسالم الدوسري، وأيمن يحيى، وهتان باهبري، ونواف العابد، وعبد الفتاح آدم، وصالح الشهري، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان.

وسيستضيف الأخضر منتخب جامايكا في مباراتين وديتين يومي 14 و17 من الشهر الجاري على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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