الامارات | نجم الأهلي عمر السومة يصالح والده بهاتريك في شباك العين السعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الأهلي عمر السومة يصالح والده بهاتريك في شباك العين السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى نجم المنتخب السوري، هداف النادي الأهلي السعودي، عمر السومة، "الهاتريك" الذي سجله أمس وقاد به فريقه للفوز على العين "4-3"، لحساب الجولة الرابعة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلى والده، الذي أغضبه بعض الشيء بسبب مشكلة صغيرة، بحسب تأكيدات السومة.

وفي تصريحات لقناة السعودية الرياضية، وجه السومة الشكر لجمهور النادي الأهلي الذي يسانده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي شوارع مدينة جدة، رغم غيابه الفترة الماضية عن تسجيل الأهداف، وأضاف: "الهاتريك مهدى لوالدي الذي اغضبته بعض الشيء بسبب مشكلة صغيرة في البيت".

وقال: "مباراة العين لم تكن سهلة، إلا أننا نجحنا في تحقيق الأهم، ومن لديه مثل جمهور الأهلي فهو قادر أن يعود بأي لحظة، فقد دعمني جمهور النادي ووقف معي كثيراً وأشكرهم وأعدهم بالأفضل".

وعن سر الحركة الاحتفالية التي قام بها في مباراة العين بعد تسجيل الأهداف، قال: "هم يعرفون نفسهم جيداً، وأحب أن أرد في الملعب، إذ انهم يعرفون من هو عمر السومة، وهذا رد بسيط عليهم لكن بأسلوب حضاري ومؤدب، ولم أقصد منها شيء أخر، وبالطبع هذا ليس موجهاً لجمهور الأهلي بل لأشخاص معروفين".

ونجح السومة في تسجيل أولى أهداف الأهلي في مرمى العين، في الدقيقة 18 عن طريق ركلة جزاء، قبل أن يعود بعد دقيقتين ليعزز تقدم فريقه بالهدف الثاني، الذي أتبعه في الدقيقة 38 بالهدف الثالث.

وارتقى الأهلي مع نهاية الجولة الرابعة إلى النقطة التاسعة، بفارق نقطة عن الهلال والشباب المتشاركين صدارة الترتيب، مع منح فارق الأهداف الأفضلية للهلال بالمركز الأول.

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