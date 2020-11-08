شكرا لقرائتكم خبر عن سمير عثمان يكشف مفاجأة عن القائمة الدولية للحكام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير عثمان، الحكم الدولي السابق، أن محمد الحنفي يستحق الدخول إلى القائمة الدولية، بعد خطاب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وقال في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «القائمة الدولية يتم تجديدها كل موسم، طبقا للحالة الفنية والبدنية لكل حكم، نعيش فترة استثنائية لكن الفيفا أرسل خطاب رسمي إلى الاتحادات، بأن يكون تغيير الحكام، بسبب الإصابة أو تراجع المستوى فنيا وبدنيا».

وأضاف: «الحكم محمد الحنفي خرج من 3 سنوات من القائمة الدولية بسبب اللياقة البدنية، وهو حاليا من أفضل الحكام حاليا، وخاض 18 مباراة في الدوري المصري الممتاز، تحسن مستواه بشكل كبير بدنيا وفنيا».

وواصل عثمان: «الحنفي له حق الدخول إلى القائمة الدولية بعد اجتياز الاختبارات البدنية والفنية، وهنا السؤال إلى لجنة الحكام لماذا لم يدخل الحنفي القائمة الدولية، خاصة أن خطاب الفيفا تم إرساله إلى كل الاتحادات، ومنها تونس التي قامت بتغيير 2 حكام أحدهما مساعد والآخر ساحة».

وأضاف: «طالما هناك تغيير في القائمة الدولية، للناحية الفنية ووجود حكام جيدين يجب ضم الحنفي للقائمة، وأن يكون هناك نوع من العدالة، طالما تطلبون من الحكم أن يكون»عادل«داخل الملعب، لذلك فهو يستحق الدخول بمبدأ العدالة إلى القائمة الدولية، هذا حقه».

وأكمل سمير عثمان قائلا: «لدينا 7 حكام ساحة، 8 حكام مساعدين، 4 حكام صالات، ولدينا 3 حكام كرة شاطئية، رغم أن مصر لا يوجد فيها دوري كرة غير شاطئية».

وواصل: «الحكام الدوليين، جهاد جريشة، ابراهيم نور الدين، محمد معروف، محمد عادل، امين عمر، احمد الغندور، محمود البنا».

وختم: «محمود عاشور خرج من القائمة الدولية منذ ثلاث سنوات وهو الحنفي، ولم يعودوا إليها حتى الآن، وعاشور من الحكام الجيدين، لكنه هذا الموسم رفض إجراء اختبارات الجري للقائمة الدولية بناء على رغبته».