شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: أتمنى إقامة القمة الأفريقية على باستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، إنه يتمنى إقامة مباراة الأهلي والزمالك على ستاد القاهرة الدولي، يوم 27 نوفمبر الجاري.

وأضاف «حسن» في تصريحات عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: «المباراة تم تحديد ملعب برج العرب لاستضافتها، لكن نتمنى إقامة المباراة على ستاد القاهرة خاصة أنها ستكون بدون جماهير».

وتابع: «المباراة ستكون حدث تاريخي، ويجب إقامتها على واحد من أفضل الملاعب في العالم وهو ستاد القاهرة، خاصة في ظل الظروف المناخية بالإسكندرية، وسوف نحترم وجهة النظر الأمنية في تحديد مكان إقامة المباراة».

وواصل: «نأمل في إقامة المباراة على استاد القاهرة، خاصة أنها حدث كبير داخل مصر، ونتمنى أن يخرج الحدث بما يليق بالكرة المصرية».

وأكمل: «من الممكن تأجيل زرع البذرة الشتوية في ستاد القاهرة، لمدة أسبوعين، وأتمنى أن تقام المباراة التاريخية بين الناديين في القاهرة، وسوف ننتظر موقف جميع الجهات».