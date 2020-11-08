شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلن القائمة النهائية لمباراتي توجو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، القائمة النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي «الونش»- أحمد حجازي-على جبر- أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبوالفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد «زيزو»- رمضان صبحي- محمد مجدي «أفشة»- محمود حسن «تريزيجيه»-عبدالله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن«كوكا»- حسام حسن- محمد شريف.

ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق، غدا الإثنين، ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.