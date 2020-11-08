شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يعلن القائمة النهائية لمباراتي توجو والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري، القائمة النهائية للفريق الوطني استعداد لمباراتي توجو، ذهابا وإيابا، والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.
وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي «الونش»- أحمد حجازي-على جبر- أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبوالفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني- حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد «زيزو»- رمضان صبحي- محمد مجدي «أفشة»- محمود حسن «تريزيجيه»-عبدالله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن«كوكا»- حسام حسن- محمد شريف.
ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق، غدا الإثنين، ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,962
-
تعافي
100,239
-
وفيات
6,355
كانت هذه تفاصيل خبر حسام البدري يعلن القائمة النهائية لمباراتي توجو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.