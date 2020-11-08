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شكرا لقرائتكم خبر عن عروض إماراتية لـ«الأمير علي».. وكبير مشجعي ليفربول يتمنى انضمامه للريدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى الأمير على، لاعب المقاولون العرب الشاب، عدة عروض لاستقطابه للعب وسط صفوف فرقها.
الأمير علي، ابن الوادى الجديد وصانع الألعاب بفريق 2002 بالمقاولون ولاعب منتخب الشباب، قال لـ«المصرى اليوم» إنه سعيد بتلقى العديد من العروض الكروية لعدد من الأندية، وأنه يدرس هذه العروض.
وكشف «علي»: «تواصل معي شيرى ريتش الفنان الأيرلندي وكبير مشجعي ليفربول، وتمنى انضمامي لفريق ليفربول، وأن أحقق طفرة بالفريق كالفرعون المصري محمد صلاح».
وأضاف أنه تلقى عرضًا من نادي الاتحاد الإماراتي وكذلك نادي العين الإماراتي، ونادي الاتحاد السكندري، مشيرًا إلى أنه يكن كل الاحترام والتقدير لناديه المقاولون، وأنه متقبل أي قرار يتخذه النادي لدعم مستقبله الكروى.
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