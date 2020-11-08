شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يحسم الجدل حول شارة قيادة المنتخب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أنهى حسام البدري، مدرب المنتخب الوطني الأول، الجدل المثار حول شارة القيادة في صفوف الفراعنة خلال خلال مباراتي توجو.

وقال «البدري»: «حسمنا هذا الملف تمامًا، وأعلنت مرارًا وتكرارًا أنها بالأقدمية، وأقدم لاعب سيكون قائد منتخب مصر».

وبذلك تأكد ارتداء عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز، شارة قيادة منتخب مصر الأول، خلال مباراتي الفراعنة المقبلة أمام منتخب توجو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.