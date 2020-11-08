شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوي» بطل الصاعقة المصرية يقتنص ذهبية بطولة العالم لكمال الأجسام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أهدى بطل العالم لكمال الأجسام شريف الشيوي، الميدالية الذهبية التي حصل عليها مؤخراً في بطولة العالم لكمال الأجسام، المقامة حالياً في إسبانيا، إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

كما أهدى «الشيوي» الميدالية إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكمال الأجسام ولشعب مصر العظيم.

وكان قد حصل مساء أمس بطل الصاعقة المصرية البطل شريف الشيوي على الميدالية الذهبية في وزن ٨٥ كيلو في بطولة العالم لكمال الأجسام للرجال، ونال شهادات تقدير من جميع أعضاء الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، لظهوره بشكل مبهر خلال التصفيات النهائية للبطولة العالمية.

وأكد «الشيوي» في تصريحات صحفية أنه فخور بانه من أبناء القوات المسلحة المصرية، وأن حصولة على الميدالية الذهبية جاء بعد جهد كبير من التدريبات واستعداد جاد للبطولة العالمية، موجهًا الشكر لكل من ساهم في حصوله على الميدالية الذهبية وبالأخص بيته الأول القوات المسلحة المصرية، بعد توفير كافة الإمكانيات للحصول على هذا اللقب الغالي.

كما توجه بالشكر للمسؤولين في الاتحاد المصري لكمال الأجسام برئاسة الدكتور عادل فهيم، والجهاز الفني للمنتخب ومدربه الكابتن محمد محسن «بودي» الذي اشرف عليا منذ بداية الاعداد وأؤكد أن أبناء مصر قادرون على العودة مجددًا إلى المنافسة على البطولات الدولية والقارية المقبلة.

يجدر الإشارة بأن الشيوي بطل من أبطال القوات المسلحة المصرية، وهو برتبة عقيد في سلاح الصاعقة المصريه، وحاصل على العديد من الألقاب آخرها البطولة السابقة بحصوله على الترتيب الثاني في بطولة العالم.