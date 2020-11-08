شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: قمة نهائي دوري الأبطال حدث تاريخي.. وأدعو الجماهير لنبذ التعصب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

جدد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، دعوته لجماهير الرياضة المصرية للتحلي بالروح الرياضية ونبذ التعصب.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، ملاعب شركة النجيل الصناعي المملوكة لوزارتى الشباب والرياضة والإنتاج الحربي CAPTEX، وذلك بمقر شركة النجيل الصناعي المملوكة للوزارتين على طريق جوزيف تيتو بالهايكستب.

ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أكد «صبحي» أن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، والمقررة 27 نوفمبر، يعد حدثًا تاريخيًا غير مسبوق في تاريخ الرياضة المصرية والأفريقية، ويجب أن يكون على أعلى مستوى من جميع النواحي، وهو ما اعتادت عليه الرياضة المصرية في استضافتها وتنظيمها لأكبر الأحداث الرياضية في السنوات الأخيرة.

وفيما يتعلق بمكان استضافة الحدث أكد «صبحى» أن مصر جاهزة لكل الاحتمالات بجميع منشآتها الرياضية والتي تعد إحدى مكتسبات الدولة المصرية في الفترة الأخيرة بجاهزية منشآتها لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية في مختلف التوقيتات مشيرا إلى أن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية ترصد وتتابع ظروف إقامة المباراة النهائية لدوري الابطال.