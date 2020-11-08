شكرا لقرائتكم أحمد حسن يطالب اتحاد الكرة بمد فترة القيد لبعد نهائي أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، الاتحاد المصري لكرة القدم، بمد فترة القيد إلى ما بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكداً أن الأهلى طلب من اتحاد الكرة مد فترة القيد إلى يوم 28 نوفمبر، وكذلك نادي الزمالك أيضا قد يطلب نفس الطلب، خاصة أن النهائي سيكون يوم 27 نوفمبر .

وقال أحمد حسن عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الناديين يريدان الاحتفاظ باللاعبين حتى نهاية دوري أبطال إفريقيا، وسيكون من الصعب التخلي عن أي لاعب مقيد في القائمة الإفريقية حاليا".

وواصل الصقر : "رؤية اللجنة الخماسية، أنه في حالة مد فترة القيد سيتم التأثير على باقي الدرجات الأدنى (الثانية والثالثة) وهو ما قد يتسبب في أزمة جديدة".

وأردف عميد لاعبي العالم : "الأهلي بدأ يصرح بطلب تأجيل القيد إلى ما بعد بطولة إفريقيا، تأجيل البطولة القارية تسبب في هذه الأزمة".

وأضاف قائد المنتخب السابق : "الأهلي والزمالك لديهم لاعبين محترفين، ومن الوارد رحيل أي لاعب منهم مثل بادجي وجيرالدو في الأهلي، ومن الصعب التخلي عنهم الآن، وقد يتم الاستعانة بهم أمام الزمالك".

وأكمل أحمد حسن : "جيرالدو من الوارد أن يشارك في المباراة النهائية، كل شئ متاح، وكذلك بادجي الذي لا يوجد غيره مع مروان محسن في خط الهجوم".

وأتم: "أتمنى مساعدة الأهلي والزمالك وتقديرا لمجهود موسم كامل، أتمنى مد فترة القيد، حيث يسعى كل نادٍ للمحافظة على حقوقه في اللاعبين".