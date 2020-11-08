شكرا لقرائتكم حسام البدرى يستبعد أكرم توفيق والمهدى سليمان وطاهر ومنصور من المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استبعد حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، 4 لاعبين من قائمة المنتخب النهائية وهم أكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وأحمد أيمن منصور والمهدى سليمان حارس بيراميدز، وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، القائمة النهائية للفريق الوطنى استعداداً لمباراتي توجو، ذهاباً وإياباً، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022. وضمت قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- علي جبر - أيمن أشرف - محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح - أحمد توفيق - طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "قفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف. ويدخل المنتخب الوطني معسكره المغلق غدا الاثنين، ضمن تحضيراته النهائية للمباراتين.

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