شكرا لقرائتكم مدحت عبد الهادى يقود تدريبات الزمالك الأربعاء لحين عودة باتشيكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، إسناد مهمة قيادة التدريبات التى سيتم استئنافها يوم الأربعاء المقبل، إلى مساعده مدحت عبد الهادى، بعدما استغل المدرب البرتغالى فترة التوقف الدولى للسفر إلى بلاده بعدما نجح فى قيادة الفريق للتأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، عقب تخطى عقبة الرجاء المغربى، فى دور نصف النهائى، حيث سيواجه الأبيض نظيره الأهلى فى القمة التاريخية التى ستجمع بين الفريقين لأول مرة فى تاريخ نهائى البطولة القارية، والمقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب، بالإسكندرية.

ومن المقرر، أن يعود باتشيكو إلى القاهرة، يوم السبت المقبل، لتسلم مهمة قيادة تدريبات الفريق مجددًا، حيث يستعد الزمالك لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من نوفمبر الجارى، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ويسعى خلالها لتحقيق الفوز من أجل استكمال المنافسة على اللقب المحلى.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما جاء تأهل الأبيض إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا عقب فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على استاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

والتقى الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.