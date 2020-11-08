شكرا لقرائتكم أزمة كبرى تطارد الأهلى والزمالك وبيراميدز والمقاولون بسبب اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وضع إتحاد الكرة ،الأندية المصرية المشاركة ببطولتي أفريقيا (دوري الأبطال والكونفيدرالية) الموسم المقبل في أزمة كبرى بسبب موعد القيد المحلي سواء فترة الصيفية التى سيتم إغلاقها يوم 19 نوفمبر الجاري أو فترة الشتوية والتى ستبداً من 15 فبراير حتى 15 مارس المقبلين.

ويشارك الأهلي بطل الدوري والزمالك الوصيف في النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال أفريقيا فيما يشارك ناديي بيراميدز صاحب المركز الثالث والمقاولون صاحب المركز الرابع في بطولة الكونفيدرالية.

ويلتقي الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد برج العرب ما لم يتم نقل المباراة للقاهرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

ويواجه الأهلي والزمالك تحديداً أزمة خلال فترة القيد الأولى محلياً تمثل في إغلاق باب القيد المحلي قبل إنتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا ويُطالب مسئولو الناديين بتأجيل إنتهاء القيد المحلي عدة أيام حتى يتمكّن الناديين من الاستفادة بجميع لاعبيهم المُقيدين بالقائمة الحالية في النهائي الأفريقي الذي يجمع الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري.

ويرى مسئولو القطبين أنه ليس منطقياً أن ينتهي القيد المحلي قبل نهائي أفريقيا لأن الناديين قد يضطرا للأبقاء على بعض اللاعبين للمشاركة معهما في النهائي ثم يتم إستبدالهما بعد قمة 27 نوفمبر أما في حالة الإستغناء عن اللاعبين فلن يتمكّن الأهلي والزمالك من الإستفادة بهما في النهائي ، وطالب القطبين بضرورة تأجيل إغلاق القيد المحلي لمدة 24 أو 48 ساعة عقب نهائي أفريقيا خاصة وأن باب القيد الأفريقي سيتم إغلاقه يوم 30 نوفمبر أو زيادة الأستبدال من 5 لـ7 لاعبين.

فيما يواجه الرباعي ، الاهلي والزمالك وبيراميدز والمقاولون أزمة كُبرى في فترة القيد الشتوية تتمثل في موعد فتح باب الإنتقالات الشتوية فلن يتمكن اي ناد من الأندية الأربعة من تدعيم قائمته الأفريقية في يناير المقبل لأن باب الأنتقالات الشتوية في القائمة الافريقية سيتم فتحه من 1 حتى 31 يناير المقبل وهو ما يعني أن باب الإنتقالات الشتوية في القائمة الافريقية سيتم إغلاقه قبل فتح الإنتقالات الشتوية محلياً وهو تصرف غريب من إتحاد الكرة لأنه بذلك سيمنع الأندية المصرية من تدعيم صفوفها في ملحق القيد الافريقي فيما ستكون الفرصة سانحة بالتأكيد لأندية القارة السمراء وتحديداً بشمال أفريقيا بتدعيم صفوفها بصفقات قوية ما يمنحها قوة وفرصة للريادة الكروية على حساب الأندية المصرية.